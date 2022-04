Alain DUHAUTOIS

Je possède une solide expérience dans le domaine médical acquise auprès d'une clientèle variée : 400 médecins spécialistes et généralistes (hôpitaux, cliniques et libéraux de villes) en Cardiologie, Diabétologie, Rhumatologie, Angio-Phlébologie, Gynécologie ; plus de 200 médecins (en Dermatologie-Esthétique, Chirurgie-Plastique, Médecine-Esthétique) ainsi qu’une clientèle de 250 pharmacies (dont 50 spécialisées en Cosmétologie). Je connais donc parfaitement les différentes clientèles du secteur médical avec la double expertise : visite médicale et vente en pharmacies.



Grâce à mon dynamisme, mon autonomie dans la gestion de mon secteur, ma rigueur, ma ténacité et mon goût du challenge ; je fais preuve d'un professionnalisme qui me permet d'être reconnu par l'ensemble de mes clients. Au niveau de mes résultats en termes de vente, ceci s'est traduit par mon appartenance au Top 5 des vendeurs de mon Laboratoire pendant de nombreuses années et par la réalisation à ce jour de nombreuses implantations en pharmacies.



Avec un très bon relationnel, j'ai su tisser au fil des années des liens étroits avec de nombreux médecins, pharmaciens (en particulier lors de réunions post-universitaires, congrès nationaux et internationaux) et ancrer la relation commerciale dans la durée, cette capacité à installer et gérer un réseau participe aussi à mes bons résultats.



Animation et Management d’équipe

. Intégration et réalisation des objectifs fixés

. Implantation et Vente directe en pharmacie

. Recrutement et gestion d'animatrices en Pharmacie

. Formation et animation du personnel en officine sur la Dermo-Cosmétique

. Organisation et gestion EPU (30 à 40 personnes)

. Encadrement des congrès : DEFEE, SFR, SFC, CERM, Preuves&Pratiques, Formathon

. Recrutement et gestion d’une équipe de visiteurs (5/6 visiteurs médicaux)





Mes compétences :

Vente

Autonomie

Gestion

Relationnel

Dynamisme

Animation

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ART