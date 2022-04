Didier L EQUILBEC

Après 29 ans de management de Field Forces dans L industrie Pharmaceutique au sein d un Leader Mondial j ai saisi l opportunité dun départ dans le cadre dun PDV . Manager reconnu par mon Entreprise et mes pairs j estime avoir toujours des compétences à partager et DES choses à apprendre. Tout au long de ma carrière j ai lancé avec succès plusieurs spécialités d abord en tant que VM durant 9 ans puis DR(29 ans) dans L EST ET LE NORD de la France dans les domaines de la Cardiologie , Pneumologie Dermatologie ,Diabétologie et Neurologie dans un passé plus lointain .

Exigence et Empathie sont les 2 principes de mon Management.



Mes compétences :

Developpement Des Collaborateurs