Carine RIOLLET

" Prendre soin de l'Être..."

" Quand mes gestes et mes mots accompagnent votre corps pour l'apaiser , lui donner force et énergie avec respect, voilà en quelques lignes mon activité professionnelle.

Mes compétences en tant qu' Hypnothérapeute et Maître Thérapeute Reiki , seront des solutions pour redonner bien-Etre et sérénité à votre organisme .

Spécialisée dans l'aide à l'arrêt du tabac, je serais à vos cotés pour vaincre vos addictions , phobies , deuils , angoisses , problèmes de poids , manque de confiance en vous etc ... Ensemble nous établirons une stratégie collant au mieux à vos besoins pour vous permettre de vous libérer et de vous épanouir pleinement."



Mes compétences :

Hypnothérapeute