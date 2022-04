Delphine BOULAY

15 ans d'expérience dans le soutien scolaire et dans l'enseignement en petits groupes, j'ai appris à mettre mon savoir au service des élèves en difficullté et m'adapter à leur niveau pour les faire progresser je me suis rendue compte que ces jeunes sont en perte de confiance en eux bien souvent à cause de leurs échecs successifs, problèmes familiaux et difficultés de concentration. Après une formation et un diplôme de sophrologie, je peux maintenant les aider plus complètement en alternant cours de français et séances de sophrologie pour travailler sur les difficultés et les dépasser pour s'améliorer.





Mes compétences :

Écoute

Patience

Rigueur

Redonner confiance par la concentration