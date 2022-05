Raphaëlle MARCHAND

Je travaille depuis 10 ans dans le domaine du e-tourisme, et plus particulièrement dans le domaine des loisirs (sorties, spectacles, activités culturelles, etc).



Au cours des années, j'ai développé une double compétence : commerciale (partenariats, offres promotionnelles, prospection) et éditoriale web (rédaction internet, merchandising, création de visuels).



http://www.doyoubuzz.com/raphaelle-marchand



Mes compétences :

Dreamwaver

Wordpress

Photoshop

Rédaction web