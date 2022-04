Hedwige TRINIAC DE PARADE - MULLIEZ

Professionnelle de la relation clientèle BtoB grands-comptes, j'ai à l'origine une expérience dans le domaine de la conduite du changement pour des projets organisationnels, RH, informatiques, marketing...

Objectifs:

attirer, fidéliser et mobiliser les talents de l'entreprise.

sensibiliser, former, informer les utilisateurs ou les collaborateurs.



Au cours de ma dernière expérience, j'ai participé successivement au développement de 2 entités du même groupe :



* People&business : agence d' événementiel, spécialisée dans l'organisation,la sénarisation et l'animation de réunions, stands, séminaires pour les collaborateurs/clients/partenaires

www.people-and-business.com



* People&baby : société créée en 2004, spécialisée dans la gestion et la création de crèches d'entreprises et de collectivités

www.people-and-baby.com



Mes compétences :

Petite enfance

Conseil RH

Stratégie de communication

Gestion grands comptes

Sciences humaines et sociales

Développement RH

Vente B2B

Conduite de projet