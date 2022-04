Isabelle PERRACHON-ROSSNER

J'ai crée un modèle de poubelle de tri-séléctif écologique et pratique pour la cuisine et l'ai fait breveté.Ces derniers temps j'ai peaufiné mon projet et amélioré mon prototype.

Cette poubelle a fait l'objet d'un clip dans "c'est ma terre".

Aujourd'hui je suis à la recherche d'un menuisier ou d'une menuiserie qui pourrait s'occuper de la fabrication à plat de cette poubelle.

Je suis également à la recherche de personnes compétentes qui pourraient m'aider à develloper le réseau commercial de ce projet.

Merci de me contacter très rapidement.



Mes compétences :

Art

Bois

Commercial

Cuisine

Décoration

Écologie

Innovation

Menuiserie

Menuisier

Qualité

Réseau Commercial