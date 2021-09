Lydia REDER-AYD

DRH expérimentée, femme de terrain, on me reconnait enthousiasme et dynamisme, j'accompagne les transformations (développement business et restructuration) des ETI et/ou filiales de Groupe, tant au plan opérationnel qu'au plan conceptuel et innovation.



Mes deux grands domaines de compétences sont :

• le dialogue et les relations sociales d'une part,

• et le développement des hommes d'autre part.



J'ai toujours assuré en direct la responsabilité des relations sociales et veillé à la qualité du climat social.

A ce titre, dans mon dernier poste, j'ai négocié l'accord sur le contrat de génération et l'accord en faveur de l'égalité H/F, et ai renégocié l’accord sur l'organisation et la réduction du temps de travail.

Le droit social et le droit du travail m'ont toujours passionnés par leurs évolutions permanentes, et la rigueur et la veille qu'ils nécessitent.

J'ai toujours été en charge de l'administration du personnel et de la supervision de la paie.



J'ai commencé ma carrière par le recrutement et je me suis par la suite attachée à développer toutes les autres dimensions du domaine de la Gestion des Ressources Humaines (Formation, Gestion des talents, des carrières et des compétences) en accompagnement de la stratégie de l'entreprise.

Suite à la fusion de deux filiales que j'ai menée, j'ai accompagné les changements par le développement d'un espace RH sur l'intranet, la refonte des descriptifs de poste et du référentiel de compétences et l'évolution des outils d'évaluation annuelle. Je me suis attachée à "mobiliser" l'ensemble du management dans ce projet d'entreprise par l'organisation et l'animation régulière de réunions et de conférences téléphoniques (gestion multi sites).



La réussite des missions que j'ai menées tient en particulier à mon enthousiasme, à mon goût du travail en équipe, mais aussi à ma capacité à les gérer en mode projet.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projets

Droit social

Formation

Management

Relations sociales

Travail en équipe

Conduite du changement

orientation résultats

Gestion budgétaire

GPEC

Recrutement

Innovation sociale

Administration du personnel