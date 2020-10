Sabine PEREZ

Passionnée par les ressources humaines et les potentialités qu'elles peuvent développer dans un cadre défini, j'ai choisi d'orienter ma formation dans ce sens. Après quelques expériences en industrie puis dans le domaine de l'insertion professionnelle, j'ai décidé de rejoindre le cabinet conseil Innovation et Ressources Humaines pour développer et enrichir ma vision des RH.



Après une expérience de 3 ans au sein de l'entreprise Sidel en tant que support à l'équipe RH, la diversité des sujets traités et la co-gestion des projets a confirmé mon choix d'intégrer l'entreprise



Mes compétences :

Recrutement

Accompagnement

GPEC