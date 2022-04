Alain DUMESNIL

Apres 30 ans d’expérience au service de l’excellence opérationnelle du système d'information de la société

AIR FRANCE à Sophia Antipolis, j'ai décidé de créer une société de conseil capable d'apporter de la compétence dans les domaines de la production opérationnelle:

- Architecture technique

- Monitoring

- Changement, incident , problème,

- Coordination de projets techniques et applications hétérogènes et complexes

- Audit technique de site WEB ( par exempleArray)

Esprit de synthèse et de proposition.



Mes compétences :

Force de proposition

negociation

Relationnel

Synthèse