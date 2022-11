Thomas FESQ

Nous recherchons des formateurs et des consultants sur la France entière pour des missions en commerce, marketing, management, gestion de projet, informatique (technique et orienté utilisateur), santé / sécurité, RH, compta / finance et langues.

Si cela peut vous intéresser, n'hésitez pas à entrer en contact.

A bientôt.



Mes compétences :

JavaScript

Marketing

Communication

Informatique

Publicité

Vente

Grande distribution

Commercial b to b

Gestion de projet

Culture

Formation

Management

PHP

SQL

Formation informatique

Prestashop