Diplômé d'État dans l'entraînement et l'encadrement sportif, ancien athlète de compétition dans l’athlétisme, Alain Dumur est le créateur et responsable de la société Jive Planet, société de services aux Entreprises dans les domaines "Sports, Bien-être, Formations et Gestion du stress" & ioSenso, une société qu'il a créée afin de proposer aux professionnels et aux particuliers du massage et bu bien-être la 1ère gamme de "Cosmétiques de massage" haut de gamme, spécifiquement mise au point pour ces disciplines.



Depuis près de 25 ans, il exerce la carrière de "coach sportif et thérapeute", et depuis 2003 en parallèle à son statut de chef d'Entreprise il pratique la massothérapie au sein de grandes Entreprises et auprès d'une clientèle privée et exigeante.



S'appuyant sur la richesse de ses expériences sportives et artistiques, et sur ses dix ans de formation auprès de maîtres indiens et chinois, il développe aujourd'hui des pratiques de relaxation novatrices et adaptées au monde moderne. Il a ainsi créé :



- le "iOveda", une méthode de massage anti-stress conçue pour la vie urbaine faisant intervenir les "quelques techniques matrices" telles que : le massage "Khmer", le massage "Thaï, le Shiatsu...



Formateur en développement personnel, il intervient auprès de chefs d'entreprise, artistes, personnalités des médias et sportifs professionnels.



Contact : a.dumur@jiveplanet.fr



06 86 07 43 92