Montréal, le 21 juillet 2016









Madame,

Monsieur,



J’ai le plaisir de vous faire parvenir mon curriculum vitae afin de vous offrir mes services pour le poste. Je crois posséder les compétences nécessaires pour occuper l’emploi.



Mon intérêt pour le domaine de l’administration tient à plusieurs facteurs. En premier lieu, j’ai acquis une grande expertise dans ce secteur d’activité suite à ma formation d’études professionnelles en comptabilité de l’École des métiers de l’informatique, du commerce et de l’administration de Montréal. Je maitrise très bien les différents logiciels de la suite Microsoft Office, Simple Comptable ainsi qu’Impôt Expert et les principales tâches liées à ma profession.

En outre, étant autodidacte, ayant une grande faculté d’adaptation et un sens de l’organisation développé durant les cours que j’ai suivi, je crois pouvoir être un excellent collaborateur.



Je m’intéresse à votre offre parce que j’aimerai œuvrer dans mon domaine d’études et que votre entreprise semble l’endroit idéal pour m’épanouir professionnellement.



En espérant répondre à vos attentes et obtenir une entrevue, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes plus sincères sentiments.









Alain Dupont

Dupont.alain.joseph@gmail.com



Mes compétences :

Sage

Comptabilité

Microsoft Office