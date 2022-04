Alain DUPONT

Autodidacte, titulaire d'un Baccalauréat écomnomique, j'ai bâti mon parcours professionnel dans les industries graphiques. Fort d'une expérience de plus de 20 ans, j'ai débuté dans le secteur technique où j'ai occupé tous les postes de la chaîne graphique, de la coupe du papier à la direction technique d'une PME-PMI. Parallèlement, j'ai complété ma connaissance du terrain en suivant des formations à l'école Estienne en fabrication, devis, organisation et gestion de production. Aprés dix années, j'ai orienté ma carrière professionnelle vers le secteur commercial, en intégrant la Direction commerciale de l'Imprimerie Nationale. Nommé responsable commercial auprès de clients institutionnels à la division des grands comptes, je me suis spécialisé dans le conseil, la fidélisation, la gestion de campagnes nationales et les marchés publics.