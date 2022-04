Madame, Monsieur,



Étant actuellement à la recherche d'un emploi, et très motivé je vous laisse consulter mon curriculum vitae.



Mes 35 années en tant que Responsable d'Agence m'ont permis d'acquérir toutes les compétences nécessaires à la bonne exécution des tâches à pourvoir. Régulièrement confronté aux aléas du métier, je suis capable de répondre aux imprévus en toute autonomie.



Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.



Alain DURAND



Mes compétences :

Déterminer les évolutions et améliorations d'une d

Analyser les non-conformités et déterminer des mes

Sensibiliser ses collaborateurs à une démarche qua

Dispenser des savoirs-faire/être aux stagiaires

Contrôler la conformité d'application de procédure

Evaluer les acquisitions de connaissances des stag

Déterminer les méthodes, moyens et outils pédagogi

Analyser un marché

Mettre en place des actions commerciales

Assister techniquement l'équipe de vente

Superviser une équipe de vente

Développer un portefeuille clients et prospects

Déterminer les objectifs stratégiques de vente d'u

Animation de réunions

Définir des objectifs de rentabilité économique

Analyser les données d'activité de l’agence, du se

Responsable du budget global d'une agence

Communiquer sur les résultats, évolutions et enjeu

Planification des opérations commerciales et finan

Gestion des ressources humaines

Définir les orientations stratégiques d'une agence