James MOURON

Depuis avril 2015, Directeur Financier, Business Partner auprès du Groupe SF ADJ (FI Ateliers des Janves), premier fabricant autonome de bielles en France, le fournisseur des principaux constructeurs automobiles et équipementiers européens. (C.A. + 90 Millions €, effectifs +450)

Pilotage de l'information économique, cash planning, P&L, Margin, IT, optimiser l'ERP (GALION) et mise en place du contrôle de gestion. (Multi-site)



En 2011, Financial Controller au seing du Groupe Soupletube, sur les sites France et Belgique.

En charge de la Direction Administrative et Financière du site Belge.

J'ai pu mettre à contribution mon expérience sur les opérations industrielles et apporter une VA sur les différents projets réalisés.

Spécialiste de la comptabilité générale , analytique sur les différents sites occupés, controlling (normes anglo-saxonnes)



A fin 2010, Direction de la fonction Controlling chez EBERSPAECHER (équipementier automobile) ou j’ai déployé un outil de gestion Balanced Scorecard & KPI's qui a facilité la gouvernance du site et contribué à l’amélioration de la marge opérationnelle.

Chef de projet, chargé de la mise en place de L'ERP SAP (FI-CO)



Rigoureux, autonome et doté d'un bon relationnel, j'ai pu mettre à profit créativité et la mise en place des techniques financières de gestion analytique vers la fonction contrôle de gestion.



Mes compétences :

Gestion

ERP SAP

Contrôle de gestion

Finance

Comptabilité

Analyse

Budgétisation

Ressources humaines

Informatique

Budgets

Profit and Loss Accounts

Cash planning

Supply Chain

SAP SD

SAP R/3

SAP PP

SAP MM

SAP FI

SAP CO

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

Forecasting

Audit

Fiscalité

Normes comptables internationales IAS/IFRS