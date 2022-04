Alain DURANT

J’aime voir le vent dans les nuages être l’acteur de la métamorphose des volutes,

formes fantastiques de sculptures mouvantes,

Je voudrais révéler par la métamorphose, l’âme des objets inanimés, afin que dans un autre langage, à travers la porte entrebâillée de l’imaginaire, elles nous livrent un autre message.

Mythes, secrets et langage du monde végétal et minéral suscitent un message

Par la sollicitation d’un regard « autre» chez le spectateur.

Ainsi, les « equilibrium », superpositions en équilibre, totem de pierres dressées vers le ciel

Pourraient Symboliser la voie difficile vers l’harmonie.

Dans le cœur de l’humain, deux loups s’affrontent

L’un, est Amour et l’autre n’est que haine

L’indien demande au chamane « qui va gagner ? »

C’est celui qui sera le mieux nourrit, lui répond t’il.

L’Art est un geste d’Amour et restera toujours une lutte contre la barbarie,

Une œuvre qui nous rapproche du « Divin »

Mes créations sont plus en harmonie dans la nature,

Mais peuvent êtres en intérieur, un messager

Qui nous renvoi notre propre image d’être éphémère

Dressé entre ciel et terre, équilibre fragile, vivant « l’instant présent »

à l’ombre du « non-temps »

Autodidactique, sensibilité et sensualité guident ma démarche créative.

Je fais parti d’une association d’artistes dont les échanges avec d’autres

Collectifs d’artistes dans le Monde, m’enrichi de nouvelles techniques

qui viennent compléter mon langage artistique.

Signes de l’adéquation du monde dans lequel je vis et dont je partage les inquiétudes

Sur la nature et son devenir.

Mes sculptures éphémères,soulignent ces signes, tel des hiéroglyphes, à assembler, à déchiffrer.

Bois flottés, arbres morts, racines tournées vers le ciel, renouant avec le sens cosmique de la vie.

http://sculpturoid.googlepages.com/

http://transcendantal.googlepages.com/





sculpturoid@gmail.com



Mes compétences :

Art