Alain DURTESTE

Electricien puis électronicien de formation, j’ai acquis l’essentiel de mon expérience sur le terrain. Pendant 15 ans, j’évolue dans le milieu de la machine-outil lourde de haute technicité. Du SAV puis par la responsabilité de mise au point de ces machines, au travers de longues missions à l’étranger, j’ai pu parfaire ma polyvalence technique et affirmer des qualités d’autonomie et de contact avec les clients.

Mon expérience technique m’a naturellement conduit vers la maintenance industrielle.

Prenant en charge la responsabilité de divers contrat de maintenance, j’ai du m’adapter aux méthodes des clients, les faire appliquer par mes équipe et les formaliser aux travers de contrats de maintenance. Par le fait j’ai obtenus une très intéressante expérience dans le domaine des méthodes de maintenance industrielles.

Maintenant, ingénieur maintenance, je partage mon activité entre la gestion d’affaires et diverses missions d’ingénieries qui vont de l’audit de la fonction maintenance au soutien de nos clients pour des actions méthodes en passant par des accompagnements ponctuels à la réorganisation de leur fonction maintenance.

Formateur MAXER (formé par le groupe Lausanne concepteur de cette méthode de diagnostic), je réalise des formations à une démarche d'amélioration du diagnostic en dépannage et pour la fiabilisation à l'issu du dépannage. Je dispense également d’autres formations associées aux méthodes maintenance. Après un long parcours dans diverses entreprises de la marque OPTEOR, c'est en tant que Consultant indépendant que je continue à accompagner mes clients et assurer des formations à la bonne réalisation du diagnostic en maintenance, issue de la méthode MAXER.



Mes compétences :

AMDEC

Documentaire

Gestion documentaire

Ingénierie

Ingénierie de maintenance

Machine outil

Maintenance

MBF

Methodes

PMP

Responsable d'affaires