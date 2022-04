Alain DUVIVIER

Juriste de formation (DESS DE DROIT IMMOBILIER ET DE LA CONSTRUCTION), je me suis spécialisé dans la commercialisation et la gestion d'actifs immobiliers :

- COGEDIM (promoteur): vente et marketing, de 1991 à 1995

- AD VALOREM (commercialisateur): responsable commercial de 1996 à 2001

- GROUPE SNI (bailleur, filiale de la Caisse des Dépôts): responsable des ventes, directeur d'agence, directeur régional adjoint...de 2001 à 2010

- GROUPE ADYAL-URBANIA : responsable IDF ADYAL Grands Comptes (2011), Directeur Agence Urbania de Paris (2012)

- SEFAL PROPERTY (Groupe PRIMONIAL) : Directeur Général (fin 2012 / juillet 2014)

- TROÏKA REAL ESTATE : Directeur (depuis août 2014)



Mes compétences :

Gestion locative

Management

Vente