Edouard Vitry, associé au sein du Bureau de Paris, compte plus de 25 ans dexpérience dans le domaine du droit immobilier. Il est expérimenté en immobilier commercial, et en particulier en matière dinvestissement, de financement, de construction, de promotion immobilière et de baux commerciaux. Sa compétence inclut notamment les audits, les acquisitions et ventes immobilières, les sûretés, lélaboration et la négociation des contrats et baux, ainsi que les contentieux immobiliers.



Edouard Vitry conseille des clients français et internationaux incluant des fonds immobiliers, banques, sociétés immobilières, propriétaires, locataires et compagnies dassurance.



Mes compétences :

Droit immobilier

Immobilier