Frédérique PODER-PEREAUX

Accompagner les dirigeants d'entreprise dans la maîtrise de leurs risques résume mon expérience professionnelle depuis 25 ans. Analyste financier et juriste de formation, j'ai souhaité évoluer vers le conseil aux entrepreneurs, en matière de prévention de leurs risques financiers d'abord, puis en management global du risque. Partant du principe que seule l'expérience personnelle peut réellement permettre d'accompagner et de conseiller, j'ai choisi, dès 1999, de devenir chef d'entreprise afin de vivre, au quotidien, les problématiques de mes clients. Après avoir céder ma première entreprise à un groupe institutionnel en 2009, j'ai crée Intermédiation et Expertise afin de répondre, par l'Inter-Médiation au défi des nouveaux risques de cette décennie, qu'ils soient environnementaux, sociaux, ou de communication. Mon objectif: Aider tout dirigeant à rendre l'aléa asymptotique à zéro et l'entraîner, ainsi que ses équipes, vers l'excellence.



Spécialités:

Management Global des Risques. Stratègie de RSE et de Communication.

Accompagnement des dirigeants d'entreprise et de leurs équipes par le business coaching et la formation.



Mes compétences :

Écologie

Développement durable

Risques psychosociaux

Immobilier

Environnement

Management des risques

Formation

Assurances