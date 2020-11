François LESENEY

DIRECTION D’ENTREPRISE/ SECRETARIAT GENERAL / DIRECTION DE PROJET



25 ans d’expérience professionnelle en gestion d’entreprises, dont 8 ans Secrétaire Général / Dirigeant

Forte expérience de la gestion opérationnelle et de la transformation d’entreprises.

Gestion et structuration d’entreprises et de projets transversaux à portée stratégique. Management d’équipes



Exposition internationale significative : formation, 3 postes différents à l’étranger (finance, conseil et gestion opérationnelle), et 5 ans comme contrôleur financier international. Missions dans 15 pays d’Europe et d’Afrique



Sciences-Po Paris, Droit (Maîtrise Affaires & Fiscalité), DECF, MBA (Cranfield School of Management - UK)

Anglais courant







COMPETENCES & EXPERIENCES :



Management Transversal, Gestion de Projets, Organisation :

• Gestion opérationnelle de Business Unit, France et étranger, Membre du CA.

• Gestion de projets transfrontaliers à portée stratégique de développement de marché,avec réorganisation totale de BU et reconfiguration des systèmes d’information.

• Connaissance d’Industries de Services, Production, Distribution, Banques et Assurances.



Dimension Internationale :

• Formation (MBA), résidence et 3 postes différents à l’étranger, dont gestion d’une BU.

• Interventions dans 15 pays au total, Europe et Afrique.



Finance & Gestion :

• Gestion : planification, budget, pilotage & contrôle.

• Comptabilité : sociale, consolidation, analytique, IFRS.

• Trésorerie : prévision, négociation, allocation.

• Finance : valorisation, acquisition, cession, négociations bancaires.



Droit

• Affaires, Commercial, Fiscalité, Sociétés, Gouvernance

• Création, gestion et fermeture d’entités en France et à l’étranger

• Gestion contractuelle et procédurale/juridictionnelle, relation avec les professionnels du droit



Audit, Contrôle & Gestion du Risque :

• Audit interne et externe, Commissariat aux Comptes.

• Financier et opérationnel.

• Analyse et cartographie des risques d’entreprises.



Social :

• Recrutement, évaluation, bilan social et liaison avec la gestion, production, finance, juridique

• Supervision de la paie, et administration du personnel, définition et mise en place de rémunérations

• Gestion des instances et négociations sociales, & liaison avec les pouvoirs publics locaux et IT





Ancien Président des diplômés de Sciences Po Paris pour la Région Nord, je suis également membre de l'Institut Français des Administrateurs.

Elève Officier de réserve à l'Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr, j'ai par la suite encadré une section de chasseurs alpins (1984 - 85).



Mes compétences :

Gestion

Fiscalité

International

Finance

Droit des Affaires