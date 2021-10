Claire HAMONIAUX

Avec 4 diplômes au compteur :



- un Bac Littéraire option arts plastiques et une Licence Arts Plastiques qui m'ont permis d'élargir mes compétences artistiques qui étaient alors la pratique du dessin et de la peinture vers la photographie et la vidéo; de travailler ma capacité de réflexion et de recherche de concept et d'apprendre à défendre mes idées.



- un Master Professionnel Créateur de Produits Multimédia Artistiques et Culturels qui m'a en premier lieu permis de découvrir le monde du design graphique et du multimédia, mais qui m'a aussi permis de développer une capacité de réflexion et d'écriture pour la gestion de projet grâce à des semaines workshops avec des professionnels. Ainsi qu'une première approche avec des cours de Droit du multimédia sur les droits d'auteur/propriété intellectuelle/droit à l'image/contrat de cession de droit ainsi qu'une mise en situation de création d'entreprise via le concours des Entreprenariales.



- une formation diplômante chez AFCI Newsoft qui m'a permis d'apprendre les bases des langages PHP MySQL, pour ainsi pouvoir créer des sites web totalement administrables par le client, le langage javascript qui permet de rendre le web dynamique visuellement et le langage ActionScript 3 pour utilisation efficace de Flash sur internet et/ou autres supports multimédia.



... Mais aussi différentes expériences professionnelles.

J'ai commencé par un stage en Infographie ciblé print où j'ai pu apprendre les différentes clés de la mise en page et de la préparation des fichiers d'impression, puis un stage en agence web où j'ai fait mes armes en webdesign et où j'ai débuté l'intégration, et enfin un CDI qui m'a permis de développer toutes ces compétences acquises par le biais des stages et de l'auto-formation pour enfin être autonome quant à la création/réalisation/intégration ou impression des supports demandés.



J'ai aujourd'hui un profil multi-facettes avec des compétences artistiques et techniques.



Un tour de mes compétences :



Infographiste (affiche, flyer, logo, charte graphique, stand GMS, enseigne,...)

Webdesigner (maquette de site, newsletter, bannières de pub,...)

Intégratrice (HTML, CSS et CSS3 ,Jquery, Flash,...)

Développeur (PHP, MySQL, ...)



Mes différentes expériences professionnelles et formations m'ont apportées les compétences nécessaires pour gérer et créer ce dont peut avoir besoin n'importe quelle société dans le domaine de la communication et du multimédia.



Retrouvez l'ensemble de mes travaux ainsi que mon CV sur mon portfolio en ligne www.clairehmnx.fr



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

Indesign CS5

PHP / MYSQL

Dreamweaver

HTML

JQuery

CSS

Flash

Wordpress

Créativité

Web design

Peinture

Design graphique

Communication

Art

Graphisme

Dessin

Photographie