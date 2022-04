Alain E- VANEROT

Bonjour à tous,



Je suis A.E-Vanerot.



Mon profil professionnel est à dominance marketing, mais je suis davantage orienté vers le merchandising et la promotion des ventes de produits de grande consommation.



Après avoir débuté comme Assistant chargé d'études markéting , je me suis orienté vers la distribution en faisant mes armes comme Merchandiser d'Etudes

pour finir ma carrière de salarié en tant que responsable du merchandising&de la promotion des ventes de melitta France.



. Suite à quoi j'ai crée avec un ami une entreprise de conseil et d'assistance en merchandising&promotion des ventes.



Depuis 2001j'ai animé un site d'information pratique sur divers sujets et notamment sur le bien-être et l'épanouissement personnel.



http://www.ebookpratic.net



Depuis mai 2011je travaille sur un projet de création de boutique dédié à la bagagerie:

http://www.BagagEvasion.com



Ce site sera bientôt publié sur le Net au cours du dernier trimestre 2011. Venez nombreux visiter ce Site pour me faire part de vos commentaires et critiques. Ceux-ci seront les bienvenus dès lors qu'ils seront

formulés dans un esprit positif.

D'avance, merci à TOUS.



Mes compétences :

Animation

Internet

Marketing

Maroquinerie

Merchandising

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

Promotion

SACS

ventes

Voyage

Voyages