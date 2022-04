Alain EBANGUE

Actuellement à la recherche d'un emploi, je suis disponible pour un poste d'assistant de gestion de pme/pmi. Je peux également exercer de nombreuses fonctions telles que: agent administratif, gestionnaire back office, assistant comptable, gestionnaire en assurances santé.

Je suis dynamique, motivé, rigoureux, adaptable et doté d'un bon sens du relationnel. Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire me concernant.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Gestion de projet

Informatique de gestion

Gestion de la relation client

Animation de groupes

Animation de formations

Synthèse

Analyse des besoins