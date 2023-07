Une carrière résolument tournée vers l'activité commerciale dans divers domaines prêt à porter, parfumerie/ maquillage, accessoires me conduit tout naturellement à vous proposer mes services pour les postes de vendeur, et démonstrateur,maquilleur, conseiller en maquillage.

Titulaire dune licence et riche dune expérience auprès d'entreprises de grande envergure, je souhaite aujourdhui vous apporter une collaboration efficace au entreprise qui m'embauche.



Mes compétences :

Adjoint de direction