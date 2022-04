Alain ENIANLOKO

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Jan 02 - Mars 07 : Employé à la Grande Pharmacie de France.

Installation du matériel médical et Paramamédical, Conseils d’utilisation et Réception des chèques de cautions



Sept 04 – Nov 04 : Animateur commercial SELLING ATTITUDE France.

Missions d’animations et de vente de produit REEBOOK chez distributeurs agrées (Décathlon , Go Sport, Intersport…)

Juil 03 - Juil 04 : Agent de sécurité à VIGILANCE SECURITE

Missions de Prévention contre vols et vandalisme à l’intérieur des supermarchés (Match, champion…)

Août 98 – Août 00 : Agent de Crédit FECECAM.BENIN/ BANQUE MONDIALE

Etude des dossiers de prêt, Suivi des remboursements, Recouvrement des impayés



FORMATIONS



2006 - 2007 : Licence Sciences Economiques et Sociales Appliquées : Commerce Gestion, ULCO

2000 – 2003 : DUT Gestion des Entreprises et Administrations : Finances-Comptabilité, USTL

Système d’information de gestion et activités de synthèse

Environnement Economique et Juridique

Fonctionnement et pilotages des organisations.

Stage : Grande Pharmacie de France : Traitements comptables et administratifs des dossiers tiers payants

1994 – 1997 : DTS Comptabilité et Gestion des Entreprises, ISFOP BENIN

1994 : Baccalauréat Série D



Bonnes connaissances de l’outil informatique ( Word, Excel, Access),

Anglais parlé et ecrit

Loisirs : Jogging, Natation, Musique, Cinéma