Aline CLOQUET

- Reportings mensuels groupe (consolidation de 13 sociétés dont plusieurs filiales à l'étranger, US notamment),

- Participation à la consolidation légale annuelle en normes IFRS (en collaboration avec E&Y)

- Analyse des P&L sociaux et consolidés mensuellement

- Production et suivi d’information financière ;

- EBITDA consolidé groupe et par entité sorti mensuellement

- Tableaux de bords/ indicateurs clés,

- Production des annexes comptables et autre documentation juridique financière légale

- BDU

- Gestion des relations CAC, assurances et prestataires diverses

- Contrôle des charges et des dépenses. Renégociation contrats

- Divers sujets de contrôle interne

- Non exhaustif



Contexte de LBO



Mes compétences :

Audit

COMMERCE

Conseil