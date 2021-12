Julien CLOQUET

Analyste Programmeur, Intégrateur ERP.



Développement d'applications :

Projet © AmiensCog - Windev 19 + HFSQL

Projet © JRS - Windev 19 + HFSQL

Projet Interco - Windev 19 + HF Classic

Projet Covanord - Windev 16 + HFSQL

Projet Galilée - Windev 12 + SQL Server



Développement Web :

Projet SPOT - HTML / PHP5 / CSS / JavaScript / AJAX + Oracle 11g

Projet BASARS - ASP.Net / C# / Crystal Reports + Oracle 11g

Projet E-Rich - Joomla



Intégration solution Numara Software (BMC Software) :

Société SALM

Société Benalu

Société Sergic

Centre hospitalier interdépartemental - Clermont



Intégration solution Manufacturing PMI (Cegid):

Société Gault Industrie

Société AQLE



Intégration solution Colibri (Dexeo-Technologie):

Conseil régional de Picardie

Garage Hubert - Citroën

Maison de retraite la mèche d'argent



Projet AmiensCog :

Pour le service de Neuropsychologie du CHU d'Amiens, refonte d'un logiciel de création d'épreuves répondant à des normes, de gestion de dossiers patient et d'interprétation des résultats.

- Audit de l'application existante

- Refonte de la base de données

- Traitement des données pour la nouvelle structure de base

- Modernisation de l'application et ajout de fonctionnalités

- Accompagnement des utilisateurs pour se familiariser avec la nouvelle interface.



Projet JRS :

Développement d'un logiciel de gestion de tourets.

- Audit

- Rédaction du cahier des charges

- Planification

- Définition de la base de données

- Développement de l'application

- Installation et configuration de l'application

- Formation des utilisateurs

- Rédaction du guide utilisateurs



Projet Interco :

Pour la société GTIE d'Amiens, logiciel de détection de problèmes sur le réseau avec une gestion de sites, de point à tester et d'historique de LOG.

- Développement de l'application

- Rédaction du guide utilisateur.



Projet Covanord :

Développement d'un livre de police.

- Rédaction du cahier des charges.

- Développement en Windev 16 avec une base de données Hyper File SQL.

- Intégration des données du livre de police dans la solution SAGE Gestion Commerciale et SAGE Comptabilité.

- Installation de la solution sur 3 sites différents avec une réplication programmée la nuit sur un serveur principale.



Projet Galilée :

Développement d'un ERP interne pour la société FINAXIOME pendant 5 ans :

- Développement effectué en Windev de la version 8 à la version 12.

- Migration de la base de données Hyper File vers SQL Server 2005.

- Gestion de la base de données SQL Server 2005.



Projet SPOT :

Développement pour le CHU d'Amiens Nord d'un site internet d'aide à la décision qui donne en temps réel l'éligibilité d'un patient à un protocole par rapport à des critères dynamiques.

- Rédaction du cahier des charges.

- Installation et paramétrage du serveur web Apache 2.4 sous Windows Server 2008 R2.

- Développement du site.

- Changement de l'hébergement pour le MIPIH (contact du fournisseur, définition et validation des besoins, plan d'action pour le transfert)



Projet BASARS :

Maintenance pour le CHU d'Amiens Nord d'un site internet développé en ASP.Net, C# et Crystal Reports.



Projet E-Rich :

Mise en place pour le CHU d'Amiens Nord d'un site internet sous Joomla avec utilisation du logiciel Artisteer pour la définition du template.



Solution Colibri :

Plusieurs intégrations du logiciel de reconnaissance de caractère :

- Définition de gabarits

- Export des documents suivants une arborescence Windows définit avec le client. Cette arborescence peut se faire grâce aux informations récupérées dans le document scanné.



Manufacturing PMI :

Consultant / intégrateur pour le produit Cegid Pmi.

Installation, paramétrage, développement de MCU, de modules complémentaires en Windev, création d'états sous Etats et Requêtes.



Formateur sur les produits Windev, Colibri, PowerPoint, Excel, Word.



Mes compétences :

Windev

CSS

Oracle

SQL Server

Ajax

PHP

Javascript

Business Object

Gestion de projet informatique

Asp.net

Crystal Report

Cegid pmi

Jquery

Audit

Numara

Conseil