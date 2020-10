Thierry CLOQUET

Coordinateur à tous les niveaux de ma carrière, je possède une solide connaissance de l'animation d'une exploitation logistique et de transport.



Les divers postes à responsabilités que j'ai occupés, m'ont permis de découvrir la dimension managériale et stratégique des postes d'encadrement.



Mes diverses expériences, m'ont permis d'acquérir, une perception globale ainsi que des connaissances fiables sur l'ensemble des processus d'exploitation logistique et de transport.



Dynamique et motivé, j'aime relever les défis et atteindre les objectifs fixés.

J'ai aussi parfait mes compétences managériales basées sur le sens de l'écoute et du relationnel.



Toujours soucieux de mes résultats, l'amélioration continue ainsi que l'optimisation des moyens et des coûts sont ma priorité, et ceci dans une vision constante de qualité de service optimale.



Méthodique, réactif, homme de terrain, j'ai acquis un esprit de rigueur et d'organisation.



Mes compétences :

SAP

SAP Business Objects

Microsoft Office 2007