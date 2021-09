Patrick AMET * *

Professionnel du Transport, j'ai occupé successivement des postes de Responsable d'Exploitation, Directeur d'Exploitation et de Directeur d'Agences dans de grands groupes tels que, Schenker-Joyau et Cool-Jet.



Au travers de mes fonctions métier, j'ai développé une forte dimension managériale, une solide connaissance de l'animation des équipes en management hiérarchique et fonctionnel, aussi bien en exploitation, qu'au niveau commercial.



Homme de challenges et des situations difficiles. j'ai pu démontrer mon dynamisme, ma motivation et mon professionnalisme dans l'ensemble des missions d'organisation et de réorganisation qui m'ont été confiées.



Je suis à l'écoute de toutes propositions et à votre disposition pour approfondir un poste ou une mission que vous auriez à me proposer.



Mes diverses missions.



- Participation à l’élaboration de projets, suivi et réalisations de construction,

2500 m² pour Esta Fret à Stains (93),

5000 m² pour Schenker-Joyau Avignon (84)

8000 m² pour Cool-Jet Lyon (69)

- Quatre déménagements sans fermeture de site

- Pilotage de la fusion des agences Transports Joyau La Courneuve (93) et Transports Fumeron Garges les Gonesse (95).

- Organisation des livraisons de vins et de e-commerce aux particuliers sur Paris intramuros.

- Représentation Schenker-Joyau aux réunions TLF, réflexion sur l'organisation des livraisons de l'agglomération parisienne.

- Transfert des clients COOL JET suite à la reprise du fonds de commerce par Geodis-Calberson



Gestion



- Élaboration du Budget prévisionnel annuel, suivi des comptes d'Exploitation de l'agence (C.A/Marge...)et veille à la rentabilité de l'agence.

- Suivi des différents ratios de productivité : camionnage, quai, administratif, affrètement et commerce

- Suivi des clients



Management



- Animation des équipes d'Exploitation, d'Affrètement et de Commerce tout en veillant au maintien d'un bon climat social.

- Supervision et coordination l'Exploitation dans le respect de la Réglementation et des Procédures Groupe.

- Organisation des réunions DP, CE, CHSCT

- Recrutement des collaborateurs

- Sécurité des personnes, du fret et des sites (Délégation de Pouvoir)



Développement commercial



- Appui auprès des commerciaux de l'agence, (anticipation des besoins des clients, et proposition des meilleures solutions de transport)

- Animation des réunions commerciale

- Relations avec les clients, garant de la bonne réalisation des engagements pris.

- Négociations avec les confrères et les fournisseurs



Exemples de réalisations



- Quatre déménagements sans fermeture de site

- Mise en place de vidéo surveillance efficace sur quatre plateformes avec une baisse significative des litiges et des vols.

- Création et mise en place d’un plan de formation de chauffeurs spécialisés pour la messagerie.



Informatique



- Word, Excel, internet



Mes compétences :

Management de la qualité

Management de projets

Management commercial

Management d'équipes

Organisation d'entreprise

Organisme de formation

Organisation du travail

Elaboration d'outils de pilotage d'actions

Recrutement

Recrutement de commerciaux

Affrètement

Centres de profits

Transport

Négociation

Management

Organiser

Qualité

Dynamique

Gestion de la production

Management opérationnel