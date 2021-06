Bonjour





Madame, Monsieur





Je me présente monsieur CHOUKAIRI lotfi gérant de CHOUKAIRI LOTFI EXPRESS.



présentation de ma société http://www.thecoursier.com/



Société de transports de marchandises de moins de 3t5.



Mon expérience de plus de 5 ans dans la gestion d'une exploitation de transport en partenariat



avec les plus grosses structures du secteur tel que CHRONOPOST, DHL ET TNT.



Avec plus de 1200 clients à livrer chaque jour, répartis sur 23 tournées m'ont permis d'acquérir une solide expérience.



Notre priorité est la satisfaction client.



Vous avez une urgence ou un besoin spécifique contactez-nous.





Un devis rapide en mois de 15 minutes.



Concernant les tournées régulières faites nous part de vos besoin réguliers, nous les étudierons



et nous vous transmettrons des propositions sous 48 h.



Pour toute correspondance vous pouvez me contacter au 0609558125.



Nous souhaitons collaborer à votre succès.



Voici nos principaux partenaires qui nous font confiance.



GLS, TNT , ELECTRIFIL ET DHL.





Veuillez recevoir mes sincères salutations