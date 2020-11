Mourad SALAH

Dans le secteur du conseil, je contribue au développement des processus d’industrialisation des nouveaux produits et process dans le domaine de l'automobile.



De formation technique, mes expériences industrielles m'ont permis d'acquérir diverses expériences en gestion de projet, en Lean Manufacturing et en industrialisation.



Mes compétences :

Management de projet

Informatique de gestion

ERP

Lean Manufacturing

TPM/JIPM

Pack office

Communication

Autonome et rapidement opérationnel

Autodidact

Pugnacity

Dynamique rapide

Management transversal

PDCA

Ishikawa

VSM

SIPOC

TPM

Reporting

Kaizen

CAO

QRQC

Kanban

Informatique

Microsoft Office

Méthode SMED

KPI

Animation d'équipe

Coordination

Animation de réunions

Autodidacte