J’ai l'ambition de travailler dans un domaine polyvalent afin d'être le plus rentable et opérationnel. Confiant et ouvert d'esprit, je n'ai pas peur d’affronter de nouveaux challenges. Organisée et responsable, je mets beaucoup de rigueur dans mon travail. Je suis très à l'écoute de la demande afin de rendre les projets de meilleure qualité.



Mes compétences :

Relation client

Commercial

Sérieux et ouvert

Ecoute client