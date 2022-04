Bonjour,



Jonathan GAY, actuellement en poste en tant qu'expert Active Directory pour le compte d'une SSII en clientèle chez Airbus Helicopters.



Je travaille sur la gestion et le maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure AD pour la maison mère d'AH (France, Espagne, Allemagne) ainsi que sur le conseil aux IT locaux des filiales d'Airbus Helicopters à travers le monde.



Le travail quotidien se réalise en Anglais.



Avant cette expérience, je travaillais pour le compte du Ministère des Finances en étant basé à l'étranger



Mon travail consistait à gérer une équipe informatique sur une zone informatique définie (Le continent Africain quand j’étais basé au Maroc et l'Europe du Sud, Proche et Moyen Orient quand j'étais basé en Bulgarie). Avec cette équipe, nous assurions la gestion et la maintenance du système informatique. J'étais amené à travailler sur de la gestion de serveur Windows 2003/2008 Server, des postes clients en Windows 7, la gestion de firewall Netasq U70, la suite bureautique Office 2010/2013 et des applications "faite maison" par le Pôle informatique de Bruxelles. La mise en place d'un cloud permettant la mobilité des agents a été un projet me permettant d’acquérir des compétences sur SharePoint.



Ce travail m'a permis de comprendre les problématiques de certains pays et d'adapter la méthode de travail et de fonctionnement du service. La problématique est par exemple différente en Angola (problèmes électrique) qu'au Cameroun (problème d'obtenir un accès internet fiable).



J'étais de plus amené à gérer des situations de crises lors de problèmes graves dans un pays, par exemple une évacuation informatique lors de la fermeture précipité du bureau.



Je reste ouvert aux opportunités de carrières qui pourraient me permettre de reprendre un poste de gestion d'équipe et pourquoi pas un poste à l'étranger.



Mes compétences :

Rédaction

Management

Informatique

Internet

Gestion de projet

Bureautique

Communication

Active Directory

Microsoft Windows Server