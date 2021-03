Olivier LOUPIE

Mon expérience professionnelle m’amène très souvent à écrire. Je propose l'écriture de biographies, dans un but :



soit littéraire : écrire un récit de vie, ou celle d'une famille, ou encore d'une entreprise. Cette démarche peut être personnelle, en vue de laisser une empreinte. Elle peut être aussi un cadeau de retraite original.



soit thérapeutique : mon expérience et mes compétences de psychologue m’amènent parfois à proposer à mes patients d’écrire leur histoire, lorsqu’elle est par exemple liée à un traumatisme ou à une maladie. Le fait d’écrire son histoire et l’histoire de son mal-être agit souvent comme un exorcisme et, dans l’éventualité d’une publication, un témoignage.



Rendez-vous sur le site histoirevive.fr



Parallèlement, fort d'un parcours de quinze ans en management d'équipes et d'un titre de psychologue du travail, j'ai fondé avec mon associée ALTER AVENIR, cabinet spécialisé dans l'accompagnement professionnel et l'orientation scolaire.



Nous réalisons principalement :

- des bilans de compétences,

- des groupes de parole et d'analyses de pratiques.



Nous sommes accrédités Intervenant en Prévention des Risques Professionnels : nous construisons au sein de l'entreprise des plans de prévention des risques psychosociaux, que nous inscrivons dans le Document Unique.



Rendez-vous sur le site www.alteravenir.fr



Mes compétences :

Conseil

Formateur

Bilan de compétence

Psychologue

Consultant

Supervision

Relation client

Coaching

Formation

Théâtre