Alain ESPINASSOU

Baroudeur, passionné de découvertes, d'aventure, de sports et de nature, c'est tout naturellement que je me suis tourné très tôt vers le tourisme, l'événementiel et l'hôtellerie avec des compétences en marketing, développement commercial et production touristique.

- Tourisme rural et sportif

- Tourisme affaires et promotion de destinations marché MICE

- Tourisme loisirs et partenariats avec les prestataires locaux du tourisme

- Evénementiel et incentives

- Tourisme Groupes et production touristique sur-mesure et packages









Mes compétences :

Développement commercial

Plan d'action marketing et commercial

Tourisme d'affaires

Animation des ventes

Management

Réseaux sociaux

Production touristique

Hôtellerie

Promotion touristique

Création et développement service groupes