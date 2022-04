Alain ESSOH

De parcours purement électricien,

Je suis vivement intéressé par les secteurs de l’ingénierie électrique et des procédés industriels, domaines largement développés dans l’industrie moderne.

De part ma formation, je pense pouvoir vous être utile dans toutes les étapes de l’élaboration de vos projets d’engineering afin de satisfaire pleinement les exigences de vos clients. en effet, j’ai appris à analyser, concevoir et mettre en œuvre des systèmes complexes de commande, de contrôle des processus industriels,de modélisation etc....



Mon enthousiasme, mon dynamisme, mes qualités relationnelles et mon sens des responsabilités peuvent être un plus pour votre équipe.



Sur ceux je me tiens a votre disposition pour plus amples renseignements.



Mes compétences :

Commandes des machines électriques

Électronique de puissance

Élctromagnetisme

Modélisation et Commandes des Structures

Competencesinformatiques: Matlab,Autocad,Spice