Mohamed BEN MARZOUK

Je suis un jeune responsable, sociable, motivé, multiculturel, avec un esprit ouvert et passionné par les innovations technologiques.

Je maîtrise 3 Langues différentes et plusieurs langage de programmations et logiciels

Mon point fort c'est que je suis polyvalent et je m'adapte rapidement avec mon milieu.

Mes qualités personnelles et professionnelles font de moi un bon :

- Ingénieur de recherche

- Responsable d'affaires

- Chef de projet



Mes compétences :

Traitement de données d'enquêtes

Électronique numérique

Électronique de puissance

Direction de projet

Recherche et Développement

Programmation

Automatique et Traitement de l'Information Em

Isis

Pspice

MATLAB

Visual Basic 6

Solidworks

Pascal

Linux

C++

Autocad