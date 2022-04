Alain FABRE

Ingénieur ESTP ( B91) ,j'ai participé à la réalisation de nombreux types de bâtiments différents ( logements , hôtellerie haut de gamme , musée , hôpitaux , extension aéroportuaires,.. ) en France métropolitaine et à l'étranger . Ces expériences m'ont permis d'affirmer mes facultés d 'adaptation , d'élargir et d'enrichir mes compétences techniques . Ces différentes réalisations qui se sont déroulées dans le cadre de marchés Publics ou privés m'ont également permis d'appréhender les spécificités et contraintes de ce type d'opérations.



Pour des raisons familiales je suis désireux de m'implanter dans la région de bordeaux et suis à la recherche d'une opportunité professionnelle.