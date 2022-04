Alain FABROL

Administrateur de l'Association des Anciens Élèves de l'École d'Enseignement Technique de l'Armée de l'Air.

Membre de la commission Solidarité et Président de la région Sud-est de la France.

Je m'emploie au sein de ma commission, à aider et conseiller nos adhérents en maintenant des contacts réguliers auprès ses services sociaux du ministère de la Défense et de tous les organismes afférents.



Faisant partie du bureau au sein d'autres associations de ma commune (Anciens combattants et vie du quartier), je m'emploie, également, à maintenir et développer l'entraide et la solidarité.



Mes compétences :

bon esprit d'équipe

Esprit d'équipe

Organisation

sens de l'organisation