Jean-Yves LE GUELVOUIT

LOGISTIQUE TELECOM FORMATION PESSAC ET SES ENVIRONS

Je suis sur 33600 PESSAC depuis l'été 2015.



J'étais depuis 2011, officier de réserve adjoint auprès du commandant du Détachement Air 181 de l'Ile de la Réunion. Je pilotai le budget annuel de la réserve opérationnelle (30), les engagements et paiements des soldes. Je gérai et j'administrai les contrats d'emploi sous réserve, les plannings de programmation annuels, je conseillai ma hiérarchie pour le recrutement, la formation, la notation et l'avancement. Je participai au dialogue de gestion et au contrôle interne.



J'étais jusqu'en septembre 2011, coordinateur du suivi des marchés publics, à la Direction Interarmées des Réseaux d'Infrastructure et des Systèmes d'Information de la Défense (DIRISI), au Kremlin Bicêtre (94), opérateur unique du Ministère de la Défense.

Je m'occupais plus particulièrement du suivi des flux logistiques amonts et avals, de la maintenance et de la réparation des matériels de télécommunications (faisceaux hertziens - fibres optiques - commutateurs - énergie), en relation avec la Délégation générale à l'armement (DGA) et les industriels (THALES, ALCATEL, CEGETEL, SFR, ORANGE).

J'étais précédemment, de 2004 à 2007, en poste dans une direction de télécommunications, au SENEGAL, en tant que directeur adjoint responsable des RH/GPEEC, de la sécurité des matériels et personnels, et de la Sécurité des Systèmes d'information (SSI).

J'ai auparavant été responsable de centres de surveillance et de maintenance/réparation (création, mise en service, restructuration) et collaborateur au sein d'une équipe projet sur un nouveau programme spécifique de télécommunications (définition, validation, essais, mise en service opérationnelle, programme de formation).

En 2003, j'ai effectué une mission "opérations extérieures" en tant que responsable d'un centre de télécommunications et de radionavigation (MOSTAR-BOSNIE) dont j'ai assuré le démantèlement et le rapatriement des matériels techniques vers la France par voies aériennes, terrestres et maritimes.

En parallèle de ma carrière professionnelle, je me suis investi dans le dialogue social au sein du Ministère de la défense, en participant activement à l'évolution des statuts, de la condition et de la prévoyance des personnels

En début de carrière, j'ai occupé les fonctions suivantes:

- Stagiaire formation en langue anglaise à l'Ecole militaire de Paris, puis technique à la "NATO Communication School", LATINA -ITALIE.

- technicien de mise en œuvre et de maintenance au sein d'un centre de télécommunications à l'étranger(DJIBOUTI).

- responsable d'exploitation de centre de transmissions internationales (OTAN).

- animateur de formations en réseaux et bureautique.

FORMATIONS ET DIPLÔMES

- Diplôme d’Etat-major du Centre d’Etudes Stratégiques Aérospatiales – Formation Management - Ecole militaire PARIS

- Formation « soutien logistique » et « Sécurité des Systèmes d’Information » - Velizy.

- Cours spécial de formation des officiers – Formation management - Salon de Provence

- Formation pédagogique, qualité et concepteur vidéo – Centre pédagogique - Rochefort

- Formation langue anglaise – Centre de langues étrangères de l’Ecole militaire - PARIS

- Diplômes Ecoles Techniques de l’Armée de l’Air de technicien des Réseaux hertziens (niveau III équivalent BTS) et de la NATO communication School (NCISS) - LATINA-Italie

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Usage professionnel NTIC et anglais (TOEIC 2009 / 680).

- Nombreuses missions en Europe et Afrique.

- Membre de l’Association Nationale des Membres de l'Ordre National du Mérite (ANMONM) etde l'AETA Saintes

- Voyages (Angleterre, Italie, Djibouti, Kenya, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg, Ecosse, Tunisie, Thaïlande, Sénégal, Egypte, Maroc, Espagne, Corée du Sud, Philippines, Ile de la Réunion, Ile Maurice, Madagascar, Afrique du sud)

- ,Golf, marche, cinéma, F1, sports mécaniques

06.81.31.47.49 - jy.leguelvouit@free.fr



