Alain FAUCHEUX

Fort de plus de 20 années d'expérience en informatique d'entreprise dont plus de 10 ans à la direction des systèmes d'information d'une société leader en réparation automobile rapide, m'ont permis de repenser intégralement l'informatique de cette entreprise.



Sous mon impulsion, mon équipe à taille humaine ( douze personnes ) a réalisé le cycle de vie informatique de Speedy. Cela démarre du renouveau des systèmes hardware, l’amélioration du réseau via l’interconnexion des 500 centres en adsl privé, l’installation et la création de logiciels, en particulier le logiciel de gestion des 500 shops avec l’intégration d’un logiciel de suivi de l’activité.



Mes principales missions :



- Assure l'interface entre les différents interlocuteurs de l'entreprise.



- Gouvernance du Système d'Information.



- Gestion des relations avec les prestataires et fournisseurs informatiques (Budget, Contrats, Achats).



- Gestion du plan de continuité du business et de l'informatique dans le cadre d'un sinistre.



- Supervision de la refonte totale de l'architecture du système d'information via un réseau ADSL privé.



- Supervision de la création d'un logiciel de gestion des centres en front et back office.



- Etude et réalisation d'un réseau EDI pour relier les centres aux fournisseurs.



- Gestion des projets Internet / Intranet, Webservice, Webshop



- Dématérialisation Facture



Mes compétences :

DSI

Edi

Informatique

PRA