Alain FAURE

Je suis consultant indépendant, profession libérale, "expert" (selon mes clients) en Communication, plus particulièrement en communication écrite, et exerce mes fonctions de conseil depuis 1989.



J'ai poursuivi des études de marketing aux USA où j'ai séjourné deux fois, 5 ans en tout .

je suis le concepteur de ScanTicket : "Montre-moi son ticket de caisse, je te dirai quoi et comment lui vendre et le fidéliser.



J'ai aussi développé une spécialité : la gestion des réclamations des entreprises.



Mes spécialités, dans l'ordre, pour et avant de de venir Conseil en Communication : le porte à porte, la vente, le commercial, la publicité en tant que PDG de l'Agence Vivaldi à Neuilly sur Seine.



Après la vente en porte à porte de produits d'assurances, de vin, d'aspirateurs, d'outils, et d'espaces publicitaires, le monde de la radio et des media m'a ouvert les bras.



Depuis je me passionne pour les sciences humaines, le développement personnel, la communication écrite et orale, le multimédia ...: "



J'ai intégré en une méthode, X’prim, les éléments et fondements de la Communication :



Les techniques et les outils des sciences et des

ressources humaines "PNL, AT …"

Les relations humaines,

Les techniques avancées de marketing et de positionnement,

Les comportements, les attitudes et les motivations,

Les profils de cible,

La sensibilité aux arguments et aux motivations,

Le langage écrit et parlé (logiciel d’analyse automatique

du langage).

L'ECOUTE avec mon ami Michel Nysten, AudiopsychoPhonologue.



Je dois ma réussite (et ma survie) à mon pragmatisme et mon « Bon Sens » d’homme de terrain résolument orienté « Résultats mesurables » (prise de part de marché - amélioration des ventes - amélioration et augmentation de l’opinion favorable).



J'ai su développer des techniques simples ( testées et validées par 10 années de tests (marketing direct, post-tests, pré-tests de campagne) avec des résultats plus que significatifs.



J'exerce mes activités avec une scrupuleuse confidentialité, au plus haut niveau comme au plus bas de la hiérarchie, auprès de grandes entreprises et « coach » certains de leurs dirigeants :



J'ai conçu et pratique aussi, le coaching par MAIL, qui se révèle extrêmement efficace.



J'ai aussi conçu, avec mon ami Michel Nysten et mon frère Eric le SellTest, "Selltest.fr" (le premier test qui mesure, entre autre, les compétences émotionnelles et relationnelles des commerciaux) et le Teltest "teltest.fr", pour mesurer les compétences des agents au téléphone. la particularité de ces 2 tests est qu'ils ne mesurent pas le savoir ou les connaissances, mais la pratique, car le temps de réponse est limité pour s'assurer que les réponses sont du domaine de l'acquis et non du réfléchis. Il est possible alors de déterminer si le candidat a simplement besoin de pratique, de connaissance ou de coaching, un gain de temps et d'argent significatif en terme de formation, pour éviter les immobilisations couteuses, souvent inutiles et contre performantes..



Mes références :



Direction Centrale des Ressources Humaines du Groupe Bouygues

Filiales de Bouygues : Bouygues Offshore, Smac-Acieroïd, Bouygues Telecom,

TF1, Europe 1, RFM, RMC, FUN Radio, KissFM,

Le CRC (Centre de Formation des Chefs d’Entreprise), CEGOS

IBM, EDF, AirFrance, ECOFAC

Présidence de la République du Bénin.

Maaf Assurances, Axa, MMA, Nexx Assurances, Groupama, MAIF

Cetelem, Banque Neuflize/Schlumberger/Mallet,

Crédit Lyonnais, La Banque Populaire, La BNP, Le Crédit Agricole

La Poste, la CNP, La Société Générale, le Crédit Mutuel, Le CIC

La Caisse d'Epargne, Barclays bank, Citybank, Norwich Union

American Express, Bank of America

la Redoute, TBWA, La CAMIF, Le Club DIAL, Le Grand Livre du Mois



Mes compétences :

Audit

Audit de communication

Coaching

Commerciale

Communication

Communication écrite

Ecriture

Étude de marché

Formation

Formation commerciale

Marketing

Marketing direct

Microsoft Mail

Rédaction

Relations humaines