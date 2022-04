Alain FAURE

Après des études en géologie des nappes d'eau souterraines, je pars en Côte d'Ivoire (Korogho) avec la responsabilité de l'équipement (entretien bâtiments, pistes, retenues collinaires ...)pour le nord du pays et en même temps, j'assurais un emploi laissé vacant à l'agriculture. Pour ce poste intéressant, il fallait gérer des projets de développement agricoles (riz, coton ...) et de cultures maraîchères. Je passe ensuite 1 an dans le sud pour étudier l'alimentation en eau du bassin d'Abidjan (avec Sogreah Grenoble).



Les forages d'eau m'intéressant, je pars 2 ans en Algérie pour diriger des chantiers de 100 à 500 m de profondeur puis je continuais pendant 7 ans au Maroc ou, engagé par SIF Bachy, j'effectuais un travail sensiblement identique avec des fondations spéciales en plus.

L'entreprise me demande ensuite d'aller à Bordeaux et d' être chef d'agence pour les régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées. Il s'agissait de suivre, étudier et remettre des prix pour toutes les techniques de fondations profondes développées par SIF Bachy aujourd'hui groupe Vinci. Quatre ans plus tard, je partais à Paris, occuper ces mêmes fonctions pour la Normandie et l'Ile de France.





Changement d'orientation en 1988 avec, la création de 2 revues dans les travaux publics intitulées Forum BTP puis FDC et ce, avec des moyens très limités au départ et sans connaissances particulières de l'édition, du journalisme et de la publicité. Elles me permettront de réaliser de nombreux reportages de chantiers et d'articles en France et à l'étranger lesquels, conjugués à des approches différentes des revues concurrentes, assureront une très bonne notoriété des magazines en France.



