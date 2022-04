Alain FEVRES

• COLLECTE & CONTRÔLE DES PARAMETRES DES VARIABLES DE PAIE DES SALARIES

- Traitement, contrôle et validation des bulletins de paie

• TENUE ET SUIVI DU DOSSIER SOCIAL DE L'ENTREPRISE

- Analyse et traitement des informations liées aux relations de travail

- Collecte des informations et traitement des évènements liés au temps de travail

- Gestion des relations avec le personnel et les tiers

• GESTION DE LA PAIE ET DES DECLARATIONS SOCIALES

- Réalisation et contrôle des bulletins de salaire

- Etablissement et contrôle des déclarations sociales.



• Langues : ANGLAIS (pratique courante, lu écrit parlé)

ESPAGNOL & ALLEMAND (notions)



Mes compétences :

Accueil

Anglais

Anglais courant

Comptabilité

Ecoute

Réceptionniste

Rigueur

Sens de l'accueil

Suivi clientèle