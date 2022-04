Alain FICHERA

Responsable Qualité en industrie (PME-PMI), mon rôle est d'assister un Chef d’entreprise dans la compréhension, la mise en place et la gestion des paramètres de la norme ISO 9001 depuis la création du manuel d’organisation, l'élaboration des processus,la mise en place des procédures et instructions, des audits de surveillance,l'analyse des écarts,le suivi et le traitement des non conformités et plans d’améliorations. mon but étant d'obtenir pour l'entreprise,la certification dans un premier temps puis la conserver durablement.

Formation auditeur reçue en 2007.

Bilan professionnel effectué le 12/11/2010 via Arcade Conseil (Cergy Pontoise).



Actuellement j'ai rejoint l'équipe du bureau d'études de la Société des Tuyaux flexibles Rudolph. Ce poste me permet de mettre toute mon expérience dans l'étude et la réalisation de produits techniques complexes tant dans le domaine industriel que dans l'aéronautique et le nucléaire (respect des cahiers des charges,des normes en vigueur et des procédures). Dans le domaine de la qualité,je prends une part active dans le suivi et le traitement des non conformités, je suis aussi auditeur des pilotes de processus.



Mes compétences :

Diplomatie

Pédagogie

Rigueur