Alain FLOCH

Ingénieur de formation, après des formations complémentaires en gestion, j'ai développé une expertise financière dans des postes de directeur financier ou de contrôleur financier de division de groupes industriels. Au cours de ces expériences, j'ai notamment été confronté à de nombreux changements qui ont été l'occasion de projets internationaux dans des environnements complexes. Je propose aujourd'hui mon expertise en conduite du changement à fort enjeux financiers dans des environnements internationaux. J'évalue les impacts financiers et organisationnels, je mets en œuvre le ou les projets et le m'assure de l'adéquation entre l'atteinte des objectifs financiers et l'efficacité organisationnelle



Mes compétences :

Business

Consolidation

Contrôle de gestion

DAF

Expertise financiere

Gestion d'équipes

Gestion des Risques

Intégrité

International

Rigueur

Trésorerie