Alain FONTAINE

Ingénieur ENSEEIHT en Mécanique des Fluides et docteur en Énergétique, je possède une bonne maîtrise de la modélisation en mécanique des fluides et en physique énergétique.

Je suis actuellement Ingénieur de recherche au service de données de l'Observatoire Midi-Pyrénées



Mes compétences :

Différences finies

CFD

Maple

Scilab

FORTRAN

Éléments finis

Mécanique des fluides

Calcul scientifique

C++

Volumes finis

Comsol

UNIX

Matlab

Acoustique

Thermique

Perl