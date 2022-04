Erwan HUBERT

Après l’obtention de mon diplôme d’ingénieur en hydraulique et mécanique des fluides à l'ENSEEIHT, J'ai rejoint CGI Business Consulting (Ex Logica Business Consulting, Ex Unilog Management) en Juin 2007, au sein de la ligne d’activité dédiée à la gestion des contenus d’entreprise (ECM).



Aujourd'hui Chef de projet et Consultant technico-fonctionnel spécialisé dans la gestion de l’information en entreprise, j'accompagne et gère les projets des Maitrîses d’œuvres et des Maitrîses d’Ouvrage grâce à mes compétences à la fois techniques et fonctionnelles, devenues complémentaires au fil des différents projets réalisés.





Mes compétences :

WEB

Conseil

Informatique

WCM

Système d'information

E-commerce

Ecm

Dématérialisation

Conception

Recette

DAM

Accessibilité numérique